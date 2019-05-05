مصطفى الأغا يحتفل بتخرج ابنه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الإعلامي السوري مصطفى الأغا بتخرج ابنه الأكبر “كرم”، بحضور زوجته وابنتهما الصغرى.

الإعلامي السوري شارك جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي كشفت عن حب ابنته الصغرى لشقيقها الأكبر وتأثرها بنجاحه وتخرجه.

الأغا أرفق الصور بتعليق قال فيه: ” حنان الاخت ومحبتها لاخيها في يوم تخرجه.. السعادة هي أن تُسعد من تُحب وأن يُسعدك من يحبك”.

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وكان الإعلامي السوري مصطفى الأغا قد نشر مؤخرا أول صورة تجمعه بوالدته، وذلك على حسابه الخاص على موقع “تويتر”.

الأغا ظهر في الصورة وهو يحتضن والدته، حيث كان يستقبلها في المطار، وعبر عن حزنه الشديد لكونها المرة الاولى التي يستقبل فيها والدته دون والده، والذي وافته المنية في شهر يناير الماضي.

الإعلامي السوري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “لأول مرة أستقبل والدتي بدون والدي رحمه الله ... حاولت أن أتوازن ولكن..”.

وكان والد مصطفى الأغا، خالد مصطفى آغا، قد وافته المنية يوم الجمعة 18 يناير، ونشر الإعلامي السوري صورة لوالده الراحل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ونعاه بكلمات مؤثرة.