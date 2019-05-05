أصالة: أنغام غدرت بي ولن أسامحها على خراب البيوت

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة السورية أصالة الكثير التفاصيل عن حياتها الشخصية والمهنية، كما تحدثت عن خلافها الأخير مع صديقتها الفنانة أنغام، بعدما تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان، قبل أن ينفصلا.

الفنانة السورية قالت إنه كان يربطها بأنغام علاقة قوية جدا وصلت لحد الأخوة، إلا أن أنغام قابلت هذه العلاقة بتصرفات أزعجتها، لافتة إلى أنها مع الوقت اكتشفت أن السبب يكمن باندفاعها القوي تجاه أصدقائها.

أصالة شددت على أنها لم تكن تعلم شيئا عن زواج أنغام من أحمد إبراهيم، وأنها تأثرت وحزنت بشدة بعد إعلان الخبر، لافتة إلى أنها لم تعاتب أو تلوم أنغام، حيث أنها لا تحب العتاب بجميع أشكاله، لكنها قامت بحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة كدت أنها أحست بالغدر من أنغام، مشددة على أن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، وأنه في حالة اعتذار أنغام فهي لن تقبل اعتذارها أيضا، حيث قالت: “أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، فهو لا يعني شيء في وجود أطفال وبيت قائم”، واختتمت كلامها عن أنغام، بقولها: “لو استقللت طائرة على متنها مليار شخص لن تكون أنغام بينهم”.

الفنانة السورية هاجمت أيضا الفنان زياد الرحباني، حيث قالت: “بحسه مستقوى بوالدته الفنانة الكبيرة فيروز، ولكن هي والدتنا كلنا، وبشكل عام لا أحب الشخصيات المستهترة، ولا أحب الهمجية والقسوة بالفن مش أقول اللي عايزه ولو ضايقتوني هشكي لوالدتي، لأن والدتك هي أم لينا كلنا، وما بيصير تكون مغالي في آرائك وطريقتك وتستند على تاريخ كلنا مسنودين عليه».

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ومن ناحية أخرى كشفت أصالة أنها اعتذرت عن غناء أغنية “الناس العزاز” والتي غنتها الفنانة نوال الزغبي كتتر لمسلسل “لأعلى سعر” بطولة نيللي كريم وزينة.

وعن أسباب اعتذارها قالت إنها شعرت أن الأغنية بها إهانة للأهل، حيث قالت: “العائلة بتاعتي كتير مهمة.. أسرتي بالنسبة لي شيء مقدس.. هي الحماية بتاعتي.. مش بقدر أشتم أهلي”.

وكشفت أصالة أيضا أنها نادمة على بعض أغانيها، منها اغنية “كبرتك على سيدك”، مؤكدة أن الأغنية ناجة لكنها لا تليق بها، حيث أنها لا تحب المرأة التي تقول هذا الكلام، لافتة إلى أنها تشعر بالخجل من نفسها عندما تغنيها.

كما تحدثت اصالة عن علاقة زوجها المخرج طارق العريان بابنيها “شام وخالد” من زواجها السابق، مؤكدة أن علاقتهما رائعة، بينما وصفت علاقتها بابن زوجها من زوجته السابقة بأنها علاقة منطقية، موضحة أنها ليست علاقة جيدة ولا سيئة، دون أن تذكر أية تفاصيل اخرى.

وعبرت الفنانة السورية، خلال استضافتها في برنامج “عايشة شو” على قناة النهار، أنها تفتقد بلدها سوريا كثيرا، ومن أكثر الأشياء التي تفتقدها هناك زيارتها لقبر والدها، حيث أكدت أنها كانت دائما ما تزور قبر والدها وتتحدث معه بصوت عالي، ووصل بها الأمر أنها كانت تذهب لتستأذنه قبل أن تتخذ بعض القرارات في حياتها.