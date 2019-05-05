أول تعليق لجنات بعد وضعها لمولودتها الأولى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضعت الفنانة المغربية جنات مولودتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، وذلك مساء الجمعة 3 مايو، وأطلقت عليها نفس اسمها وهو “جنات”.

جنات نشرت صورة من أجواء الاحتفال بقدوم مولودتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتب على أح الجدران اسم ابنتها “جنات”.

الفنانة المغربية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الحمدلله وصلت بنتنا الأولى بالسلامه ( جنات )بارك الله لنا فيها ورزقها البر والصلاح شكرًا على دعواتكم وأمنياتكم”.

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وتلقت الفنانة المغربية الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها بقدوم مولودتها الجديدة.

وكانت الفنانة المغربية جنات قد أعلنت في أول العام الجديد، عن حملها في مولودها الأول، بشكل مباشر خلال الاحتفال بعيد ميلادها، حيث نشرت صورة جمعتها بزوجها المحامي المصري محمد عثمان، والذي ظهر واضع يده على بطنها في مداعبة لجنينهما.

الفنانة المغربية أعلنت عن حملها وطلبت من جمهورها الدعاء لها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “شكرًا لكل اللي هنئوني انا وزوجي وادعولي”.

يُذكر أن الفنانة المغربية جنات متزوجة من المحامي المصري محمد عثمان، والذي احتفلت بزفافها عليه في شهر أغسطس عام 2017 بحفل ضخم في القاهرة، حضره نخبة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي، وفيه قدمت النجمة المغربية أغنية خاصة لزوجها بعنوان «يا حمادة» من كلمات أيمن بهحت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما.