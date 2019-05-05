تصريح يضع نادين نسيب نجيم في مأزق.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حالة جدل واسعة مؤخرًا، بسبب تصريحاتها التي أطلقتها خلال لقائها في برنامج “منا وجر”.

وكانت نادين نسيب نجيم، قد قالت خلال الحلقة، إنها تفضل العمل مع الفنان اللبناني لأنه ابن بلدها، الأمر الذي قابله الجمهور السوري بحالة غضب كبيرة واتهموها بأنه ناكرة للجميل خاصة أن بدايتها الفنية كانت مع نجوم سوريا الكبار أمثال عابد فهد، وتيم حسن، كما أنها شاركت في عدد من الأعمال الفنية من كتابة وإخراج نجوم سوريا.

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وبسبب تصريحات نادين نجيم، تعرضت صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، للقرصنة، كما حولت حسابها على موقع “تويتر”، لخاص، ووذلك بسبب التعليقات السلبية التي تعرضت لها بعد الحلقة.

ودافع المنتج اللبناني صادق لصباح عن نادين، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، قائلًا: “الفن أبن الوعي لا حدود جغرافية له، هويته إنسانية ولغته عالمية عابرة لكل الحدود، والحديث من زاوية ضيقة تكسر هدفه السامي ورسالته المؤثرة”.

وأضاف: “فلنوقف الجدال العقيم في موضوع الجنسيات في الوقت الذي تحقق فيه الدراما العربية إنجازات مشرفة لأن صناعها ونجومها وحدوا القوى لتطوير هذا القطاع”.