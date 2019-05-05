قبل السباق الرمضاني بساعات أمير كرارة يهنئ نجوم الفن.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري أمير كرارة، على تهنئة زملائه من نجوم الوسط الفني، على بدء السباق الرمضاني.

ونشر أمير كرارة، صورة مجمعة للنجوم عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “مبروك لكل اخواتي وحبايبي وربنا يكرم كل الناس وربنا يقدرنا ونسعد جمهورنا الغالي وكل سنة وانتم طيبين وشكرا أحمد فهمي هو اللي عامل الصورة”.

أمير كرارة، يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “كلبش”، ويشاركه البطولة كل من الفنان هشام سليم، و يسرا اللوزي، وأحمد العوضي، و ناصر سيف، و أشرف مصيلحي، و عمر الشناوي، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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ويدور الجزء الثالث من المسلسل حول سليم الأنصاري، الذي يتقدّم استقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكة القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لا سيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.

كما يشارك في فيلم “كازابلانكا” من المتوقع عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، ويتولى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى.