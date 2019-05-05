وفاء عامر تبكي خلال تكريم أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية وفاء عامر، في حفل توقيع كتاب السيرة الذاتية لبطل العالم في تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة مازن السماحي، والتي تحمل اسم “الطاقة الكامنة والابتسامة الساحرة”، والتي أقيمت داخل نادي الصيد بمنطقة الدقي.

وفاء عامر، قالت خلال كلمتها في الاحتفالية، إن أسرة مسلسل “السر”، عملت بتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم ذوي القدرات الخاصة مثل البطل مازن السماحي.

وأضافت باكية، أن مازن السماحي، شارك في المسلسل مثل أي إنسان طبيعي وكان يؤدي دوره بإحساس كبير.

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وعن خروجه من السباق الرمضاني للمرة الثانية قائلة: “عملنا مسلسل حبيس الأدراج”.

مسلسل “السر” من بطولة النجوم حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ريم البارودي، مازن السماحي، محمد سليمان، من تأليف حسام موسى، وإنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي، ومن المقرر عرضه خلال العام الجاري.

يذكر أن مازن السماحي، رحل عن عالمنا بسبب مضاعفات مرض السكر، في شهر مارس الماضي ورحل قبل تحقيق حلمه برؤية نفسه ممثل محترف.

من ناحية اخرى، تشاركم وفاء عامر، في السباق الرمضاني بمسلسل “حكايتي”، مع الفنانة ياسمين صبري، في أول بطولة مطلقة لها.