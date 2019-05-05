محمد رمضان يتعاقد مع شركة «روتانا» كمطرب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان المصري محمد رمضان، مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والممثلة في مديرها التنفيذي سالم الهندي.

ونشرت صفحة روتانا عبر موقع «فيس بوك»، صورة لمحمد رمضان، وكشفت الصفحة أن التعاقد بينهما سيستمر لمدة 3 سنوات، وتقوم خلالهم الشركة بإنتاج عدد كبير من الأغاني والفيديو كليبات، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر.

وكان محمد رمضان، قد تعاون مع شركة «عالم الفن»، في إنتاج حفله الأول «أقوى حفلة في مصر»، التي أقيمت في إبريل الماضي.

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الفنان المصري، كان قد واجه العديد من الدعاوى القضائية بعد إقامة حفله الأول في مصر بسبب ظهوره عاري الصدر خلال حفله.

ومن ناحية أخرى، يُعرض لمحمد رمضان مسلسل «زلزال»، في شهر رمضان، ويشاركه البطولة كل من حلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.

يذكر أن شركة “روتانا”، تعاقدت مؤخرًا مع عدد من النجوم ومنهم الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، والفنان تامر حسني، وشمل العقد تقديم ألبومين لكلاهما وتصوير عدد من الفيديو كليبات لعدد غير محدد من الأغاني.