كريم محمود عبدالعزيز يستعيد ذكرياته مع وائل نور بصورة ورسالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استعاد الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز ذكرياته مع الفنان الراحل وائل نور، والذي شاركه بطولة مسلسل «الشقة»، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان.

كريم نشر صورة له مع الفنان الراحل عبر موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «شرف كبير لي اني وقفت قدام ممثل كبير بحجم وائل نور كان من أجمل الناس روحا وخلقا ان شاء الله هتشوفوه في رمضان بشكل مختلف، شقة فيصل».

جمهور الفنان المصري أمطره بسيل من التعليقات على الصورة، وتوالت الدعوات على الفنان وائل نور بالرحمة.

Advertisements

مسلسل «شقة فيصل» بطولة أيتن عامر، وكريم محمود عبدالعزيز، وبعد تأجيل عرض المسلسل لمدة 3 سنوات، تم تحديد موعد لعرضه أخيرا.

وائل نور رحل في 2 مايو 2016 بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهو في شقته في محافظة الإسكندرية.

منذ بداية ظهور وائل نور شهد له النقاد بموهبته الكبيرة، وتوقع البعض أن يكون خليفة للفنان الراحل حسن يوسف لشقاوته وخفة دمه، ولكن الاقدار ساقته لغير ذلك، وكان من أهم أدواره «البخيل وأنا».