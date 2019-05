تكريم بشرى في مهرجان العين السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية بشرى، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من تكريمها في ختام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائي.

وكانت بشرى، قد شاركت في المهرجان بصفتها رئيس لجنة تحكيم مسابقة الصقر الإماراتي، وحصلت على شهادة تقدير.

وأقيم المهرجان في مدينة العين، بحضور الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وعدد من صناع السينما العربية.

وكانت الفنانة المصرية بشرى، قد طرحت منذ عدة أشهر فيديو كليب عبر موقع يوتيوب تهاجم فيه الفنان محمد رمضان، الذي اعتاد مؤخرا أن يتفاخر بنجاحاته في السينما والتلفزيون ويعد نفسه رقم واحد على الساحة.

فيديو كليب “كوبرا” كلمات أحمد يوسف وألحان أحمد عاطف، ومن إخراج وليد عطية، وإنتاج شركة “جيميني ميديا”، وهندسة صوت إسلام غلاّب.

وكانت بشرى، قد واجهت اتهام بالسرقة حيث شبه البعض إطلالتها بالإطلالة التي ظهرت بها المغنية الأمريكية تايلور سويفت في أغنيتها Look What You Made Me Do، حيث ظهرت مرتدية فستان أحمر وكانت جالسة على كرسي ذهبي وحولها مجموعة من الأفاعي أيضا.

كما وجهت اتهامًا بالعنصرية وذلك بسبب استخدامها شاب وضع على وجهه قناع أسمر وذلك ليكون شبيهًا بالفنان محمد رمضان.