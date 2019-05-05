شيرين عبدالوهاب تنضم للمتعاقدين مع روتانا.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، للمتعاقدين مجددًا مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومديرها التنفيذي سالم الهندي.

وتضمن عقد الاتفاق مع شيرين عبدالوهاب، على إنتاج ألبومين غنائيين لها وعدد من الفيديو كليبات والحفلات الغنائية.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع «إنستجرام»، صورة لسالم الهندي مع شيرين عبدالوهاب، معلنة عن تحضيرهما عدد من المفاجأة التي ستنال إعجاب الجمهور.

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ووصفت شيرين شركة «روتانا» بأنها أسرتها الفنية التي لم تتخل عنها أبدًا، وشددت على وجود علاقة صداقة وطيدة تربطها بكل طاقم الشركة وعلى رأسهم سالم الهندي، واصفة إياه بنعم القيادي السند، مضيفة: أعد جمهوري من خلال تعاقدي مع روتانا بكم من الأعمال والحفلات المميزة.

ومن جانبه، قال سالم الهندي، إن شيرين عبدالوهاب هي ابنة الشركة التي تفخر روتانا بالتعاقد معها ودعمها، واصفًا إياها بالصوت المتمكن العذب والحساس، المتفرد بالشكل الغنائي الذي يقدمه، وأنهما من خلال هذا التعاقد سيبهران الجمهور قريبًا بأعمال ذات صبغة جديدة تحظى بالإعجاب وتحصد جماهيرية كبرى.

يذكر أن أخر ألبومات شيرين عبدالوهاب،حمل اسم “نساي”، وحقق نسبة نجاح كبيرة منذ طرحه.