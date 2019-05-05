ناقد فني ينجو من الموت في مقلب رامز جلال الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يخوض الفنان المصري رامز جلال، السباق الرمضاني ببرنامج «رامز في الشلال»، والذي قام بتصويره في أندونيسيا، ويقع فيه نجوم ضحايا لمقالب رامز للمرة الأولى.

وأوضح البرومو عن تعرض أحد الضيوف للإغماء الأمر الذي اضطر رامز للكشف عن نفسه وفضح المقلب، خلال الحلقة.

وكشفت تصريحات صحفية، أن هذا النجم هو الناقد الفني طارق الشناوي، حيث أن المركب الذي كان يقله هو ورامز على متنها انقلب بهما، وجرفت الأمواج كلًا منهما في اتجاه مغاير، واختفى الناقد الكبير عن أنظار رامز وفريق عمل برنامجه، ما أصاب الأخير بحالة من القلق والرعب.

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وأضاف، شاهد رامز قدمًا تتدلى من شجرة على جانب مجرى الشلال، حيث سارع إليها ليفاجأ برأس الشناوي ساقطة في المياة، فرفعها على يديه واضطر لكشف المقلب قبل موعده، إلا أنه اصطدم بأزمة حل قدم الشناوي من الشجرة، حيث اضطر إلى الاستعانة بمنشار لقطع جذع الشجرة وفك قدمه، وقام باحتواء غضب الناقد الكبير.

يذكر أن برنامج «رامز في الشلال»، يشهد وقوع عدد كبير من النجوم، ومنهم: فيفي عبده، وأحمد فتحي، وندى بسيوني، وخالد الصاوي وأحمد السقا، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، وإدوارد، وروجينا، وغادة عبدالرازق، وياسمين الخطيب.

أما لاعبين كرة القدم ظهر منهم فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، ومن النادي الأهلي وليد سليمان وأحمد حجازي وصالح جمعة.