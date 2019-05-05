الفنانة شذى تكشف عن إصابتها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شذى، عن الإصابة التي تعرضت لها مؤخرًا وذلك من خلال صورة نشرتها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ونشرت شذى صورة لكف يدها، وهو موضوع بلفافة طبية وعلقت عليها قائلة: «الحمدلله تاني أسبوع ووجع رهيب»، وأكتفت شذى بذلك ولم تكشف عن سبب إصابتها.

ورغم الألم الذي عانت منه شذى الفترة الماضية، إلا أنها حرصت على إحياء حفلات عدة في أكثر من نادي وفندق في القاهرة.

Advertisements

كما تستعد لإحياء عدة حفلات في خيم رمضان وأيضًا في بعض الأماكن التي تشهد سهرات وقت السحور خلال الشهر الكريم، وتواصل شذى أيضًا التحضيرات لأغاني جديدة من المقرر أن تطرحها قريبًا.

من ناحية أخرى، تعرضت شذى مؤخرًا لسرقة محتويات حقيبتها داخل المطار، وأعلنت شذى، عن تعرضها للسرقة داخل المطار في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين على هذه الواقعة، أكدت شذى أن شركة “مصر للطيران” قررت تعويضها ماديًا، وهو ما دفعها لتوجيه الشكر للشركة والمسئولين فيها على اهتمامهم بالقضية.