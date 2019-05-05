اصالة تتهم انغام “بالغدر وخربان البيوت”

May 05, 2019
أكدت الفنانة اصالة نصري انها حزنت جداً عندماعلمت بخبر زواج الفنانة انغام من الموزع الموسيقي احمد ابراهيم، مشيرة الى أنها لم تكن تعلم بهذا الزواج منذ البداية.
وتابعت اصالة خلال حلولها ضيفة ضمن برنامح “عايشة شو أنها لم تتواصل مع أنغام منذ انتشار خبر زواجها بل قامت بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل اولاً ثم Block .
وقالت اصالة خلال المقابلة: “كنا نقول على بعض إخوات ولكن شعرت بالغدر وان العلاقة بينهما مستحيل نن تعود كما كانت”، وتابعت “واللي صار ما فيه اعتذار، لأنه تصرف علني وأنا عندي تابوهات لا يمكن تنكسر زي خراب البيوت فهناك اشخاص شاطرين بخراب البيوت وأنا لا أحب هذا التصرف مهما كان تبريره من حب، غرام، عشق، موت، ولما يكون في ولاد وخراب بيت الحب لا يعني لي وأنا زعلي كبير”.
نذكر ان الخلاف بين انغام واصالة وقع منذ اعلان الاولى خبر زواجها من أحمد إبرهيم الذي كان متزوجاً من ابنة شقيقة زوج اصالة المخرج طارق العريان.
وكانت انغام قد ردت على منتقدي زواجها وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “كاربول كاريوكي” وقالت: “يتفلئوا..اللي يزعل يتفلئ”. مشيرة ان هناك العديد من الفنانين وجهوا لها التهنئة.
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