نتفلكس تختار 4 مُسلسلات لعرضها في رمضان.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع اختيار شبكة نتفلكس العالمية على 4 مسلسلات عربية لعرضها على الشبكة في شهر رمضان تزامنًا مع العرض الأول على الفضائيات العربية.

مسلسل "الكاتب"

بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي باسل خياط ودانييلا رحمة في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "تانغو" من إخراج رامي حنا، قررت شركة ايغل فيلمز إعادة التجربة مع الثلاثي الناجح من خلال مسلسل "الكاتب"، والذي يروي قصة الكاتب يونس جبران ضمن أحداث مشوقة جدًا، يقدم من خلالها خياط شخصية مُكررة جديدة، وهي الشخصية التي اعتاد الفنان السوري على ان يقدمها بمهارة وتفوق.

مسلسل "ماذا لو"

العمل المبني على فكرة فلسفية، وهي أن يجد الإنسان نفسه أمام اتجاهين مختلفين في الحياة وعندما يختار أحدهما ويؤثر في حياته بشكل كبير، يبدأ بسؤال نفسه ماذا لو كان خياره مختلفًا، كيف سيؤثر على حياته.

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المسلسل من بطولة منذر ريحانه، أسيل عمران، خالد أمين، وروان الصايغ، وغرور صفر وتأليف فيصل البالوشي وإخراج حسين دشتي.

مسلسل "أنا عندي نص"

ينتمي العمل إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، وتدور أحداثه حول سيدة تبحث عن حقوقها في المجتمع، إلا أنها تواجه العديد من المشاكل والصعوبات، والمسلسل من بطولة سعاد عبدالله.

مسلسل "حضن الشوك"

تدور قصة المسلسل حول سيدة تفقد رضيعتها بعد غزو الكويت، لتعود الطفلة بعد سنوات إلى مسقط رأسها للبحث عن عائلتها، العمل من بطولة إلهام فضالة.