سارة جيسيكا باركر بفُستان الأكمام الضّخمة في حفل GLAAD.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيمت النّسخة الـ 30 من حفل توزيع جوائز GLAAD يوم أمس السّبت في فندق Hilton Midtown الواقع في ولاية نيويورك الأمريكية، وحضر الحَفل نُخبة من ألمع أسماء نجوم هوليوود، أمثال مادونا، آندي كوهن، روزي أودونيل وسارة جيسيكا باركر.

ومن المعروف عن سارة اختياراتها الاستثنائية على السّجادات الحمراء، التي دائمًا ما تخطف الأنظار بها أمام عدسات المُصوّرين، ولم يكن حضورها يوم أمس مُخالفًا لأرشيفها للأزياء.

وقع اختيار مُصممة أحذية SJP على فُستانٍ لونه أزرق كهربائي، من مجموعة خريف وشتاء 2019 للمُصمم اللبناني العالمي "إيلي صعب"، وجاء الفُستان بقصّة غريبة لسنا مُعتادين عليها، فأكمامه كانت ضخمة، وطبعاته جاءت وكأنها لوحة فنّية سالت ألوانها عليه، واختتمتها أشكال القُلوب التي خرجت من أوراق الشّدة.

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وأكملت الممثلة العالمية إطلالتها المُلفتة بانتعال صندل فضّي لامع، كما وضعت على خصلاتها الشّقراء زينة رأسٍ تكاملت مع ألوان فُستانها، واعتمدت أحمر شفاهٍ ورديًا، ومكياج عيونٍ مُطابقًا للون الفُستان.

وفي أثناء فقرة السّجّادة الحمراء، تبادلت سارة الضّحكات مع المُقدّم الهوليوودي "آندي كوهين"، الذي تألّق هو الآخر ببدلة سوداء كلاسيكية.