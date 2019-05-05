الأخوان كوين يؤكدان أنهما لا يتعمدان "السخرية" في أفلامهما

أكد المخرجان الأخوان جويل وإيثان كوين، أن السخرية في معظم أفلامهما تمت بشكل غير مقصود. وأوضح إيثان كوين بقوله: "الناس ينسبون إلينا مستويات من السخرية لا توجد عادة هناك"، مشيراً إلى أن الأمر غير متعمد.

وتحدث إيثان كوين إلى جانب شقيقه جويل في مهرجان البندقية السينمائي، قبل العرض الأول لفيلمهما الثامن عشر The Ballad of Buster Scruggs. والفيلم وهو واحد من 21 فيلماً تتنافس من أجل حصد جائزة الأسد الذهبي. ويتميز الفيلم بالأجواء الريفية في الولايات المتحدة، والحماقة الإنسانية، وتبلد المشاعر، وحالات موت دموي في بعض الأحيان وموسيقى تصويرية جذابة.

وتمت كتابة الفيلم "على مدار 25 عاماً"، وأجواؤه "مختلفة تماماً من الناحية المزاجية والموضوع"، حسبما قال جويل للصحفيين. وقال الأخوان كوين: إن الشكل غير العادي للفيلم قد استوحي من أفلام إيطالية مختارة من الستينات مثل فيلم بوكاتشيو 70.

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