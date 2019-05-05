شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تغنى تتر مسلسل "حكايتى" لـ ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى المطربة كارمن سليمان أغنية تتر مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى يعرض فى شهر رمضان على قنوات cbc، one، dmc، وتحمل الأغنية اسم "سطور حكايتى" من كلمات الشاعر الغنائى نادر عبدالله ولحن وتوزيع خالد عز.

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مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش ومحمود فارس وعمرو صحصاح ونجوم آخرين، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التى تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعانى من قسوة أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة فى ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.