شكرا لقرائتكم خبر عن طرح إعلان الموسم الـ6 لمسلسل vikings.. والجمهور "مصدوم".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة History الإعلان التشويقى للموسم السادس من المسلسل التاريخى vikings، وذلك على الرغم من أن المسلسل لا يزال فى طور عملية المونتاج.

ونشرت شبكة History المقطع التشويقى للموسم السادس والأخير من مسلسل vikings تحت عنوان "سوف يعيش البعض. سيموت البعض. ولكن سوف ينهض شخص واحد فقط".





وبعد أن طرحت History الفيديو التشويقى، أحدث ضجة كبيرة على منصات السوشيال ميديا، بين عشاق المسلسل التاريخى، حيث ظن البعض منهم أن لاجيرثا، التي تلعب دورها الفنانة كاثرين وينيك سوف تموت.





ومن المزمع أن تركز حلقات الموسم السادس والأخير على نتائج معركة Kattegat في الموسم الخامس الذي شهد أخيرا هزيمة Ivar، وكما يتضح من الفيديو التشويقى أنه يستعد للمحاولة مرة أخرى، وأن معركة أخرى سوف تندلع.





ومسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.

Advertisements

















ويشار إلى أن شبكة History التى قررت اعتبار الموسم السادس، هو الأخير، أعلنت ممن قبل عن العمل على إنتاج مسلسل جديد مشتق من أحداث مسلسل Vikings، والذى غالباً ما سوف يسرد الحياة قبل أن يكتشف راجنار لوثبروك الجانب الآخر من العالم، وكيف كانت حياة الفايكنيج.