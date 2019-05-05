شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجو Avengers: Endgame: روبرت داونى جونير يستحق الأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى مخرجو Avengers: Endgame أن الممثل الأمريكى روبرت داونى جونير، يستحق جائزة الأوسكار عن دوره فى السلسلة، وفى الجزء الأخير أيضًا، الذى حقق أرباحا وصلت إلى مليار و785 مليون دولار فى شباك التذاكر حول العالم، وهو ما يقرب من 2 مليار دولار.



Avengers Endgame

ويعتقد مخرجو مخرجو Avengers: Endgame أن روبرت داونى جونير يستحق الأوسكار عن دوره فى الفيلم أكثر من أى شخص آخر فى السنوات الأربعين الماضية بسبب الطريقة التى حفز بها الجمهور على الثقافة الشعبية.



Avengers Endgame iron man

فى الأسبوع الماضى كان اسم "ستارك" مرادفًا لـ"البطل" بين Avengers: Endgame وGame of Thrones، وبالنسبة إلى روبرت داونى جونيور فى دور "تونى ستارك"، فقد تميز فى Endgame بإنجازاته على مستوى الفيلم من خلال شخصية Iron Man مثلما تألقت الممثلة ميسى ويليامز فى شخصية آريا ستارك فى Game of Thrones.



tony stark arya stark

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أما عن روبرت داونى جونيور، البالغ من العمر 54 عامًا، فله مسيرة رائعة على المستوى الفنى، ولديه ترشيحين سابقين لجوائز الأوسكار، وبعد ترشيح فيلم Black Panther لأفضل فيلم فى العام الماضي، يبدو الىن الباب مفتوحًا للنظر الجاد فى روبرت داونى جونيور للفوز بجائزة أفضل ممثل.



Robert Downey

وعلى الرغم من أنه من المبكر جدا وضع اسم روبرت داونى جونيور ضمن لائحة المنافسين فى ظل عدم معرفتهم، إلا أن الجمهور دفع باسمه وبإصرار وكذلك أسرة الفيلم التى ترى أنه يستحق.



oscar

تدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة Avengers وحلفائهم فى حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، واختفاء عدد كبير منهم.



Robert-Downey



Tony Stark

واستطاع الجزء الماضى من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.