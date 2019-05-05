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عمرو سعد يتمنى الشفاء العاجل للفنان محمد أبو الوفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الفنان عمرو سعد، الشفاء العاجل للفنان محمد أبو الوفا، موجها الشكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لاهتمامه بالحالة الصحية لزميله الفنان.

 

وكتب عمرو سعد، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" دعواتكم للفنان محمد أبو الوفا بالشفاء والخروج بإذن الله من المرحلة الحرجة، وشكرا أشرف زكى على الاهتمام والدعم ".

 

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يعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل "بركة"، حيث يجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة. لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.

 

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، ومن بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية،  صلاح عبد الله، هالة صدقى، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، هناديمهنا، رنا رئيس، إنعام سالوسة.

 

 

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