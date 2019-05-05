شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تصور "بدل الحدوتة 3" أول يوم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها فى مسلسل "بدل الحدوتة 3" غداً الإثنين الموافق أول أيام شهر رمضان بالديكور الخاص بها، حيث قرر مخرج العمل عدم الحصول على أجازة فى هذا اليوم، خاصة مع تبقى عدد كبير من المشاهد مقرر تصويرها طوال الشهر الكريم.

وصورت دنيا مشاهد كثيرة من القصة الثالثة فى المسلسل التى وصلت لساعات طويلة لذلك حصلت على أجازة اليوم من التصوير واستئنافه أول أيام رمضان، حيث بدأ مخرج العمل خالد الحلفاوى فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل، وهى إنتاج سينرجى وهشام جمال، ومن المقرر أن يعرض بشكل حصرى على قنوات الـCBC.

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يذكر أن المسلسل كان يحمل اسم "من أول نظرة"، وتم تغييره بعد ذلك إلى "بدل الحدوتة 3"، حيث تقدم دنيا 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.