شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج "كلمات الله" على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الداعية الشاب تامر مطر برنامجًا دينيًا جديدًا، يحمل اسم "كلمات الله"، من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على شاشة قناة "الحياة".





البرنامج يتناول معاني بعض الآيات القرآنية، والقصص والعبر المأخوذة منها، فضلًا عن أسرار هذه الآيات التي تُغير في حياة الإنسان، فبعضها يشعره بالأمان وأن الله معه وأن له قصة وآية ومواقف وتجارب، وهناك آيات يحتمى بها متوسلًا بها إلى الله، وأخرى موجهة له فى الشدائد.