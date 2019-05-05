شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى البستاوى مديرا لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، برئاسة الفنان الكبير محمد صبحى، قرارا بتصعيد الدكتورة إنجى البستاوى مديرا للمهرجان، استعدادا للدورة الخامسة وتأكيدا على المجهود الكبير الذى بذلته خلال الدورات السابقة.

وإصدر القرار بناءا على اقتراح الرئيس الشرفى للمهرجان، سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب فى الاجتماع السابق للجنة العليا والذى قوبل بإجماع الأصوات والآراء.

ومن جانبه، أكد رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوى، أن الدكتورة إنجى طاقة شابة وكادر من الكوادر الشابة فنيا وإدارياً والتى قدمت أوراق اعتمادها ككادر ثقافى وفنى خلال دورات المهرجان التى عقدت من قبل.

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وأوضح الغرباوى أن إنجى وفريق العمل كامل أمامهم تحدى كبير للتحضير للدورة الخامسة فى 2020 بعد النجاح الكبير الذى حققته الدورة الرابعة.

يذكر أن الدورة الرابعة والمنقضية من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي ترأستها شرفيا سيدة المسرح العربي النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما ترأس اللجنة العليا للمهرجان الفنان القدير محمد صبحي والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين وكانت الدكتورة إنجى البستاوي المدير التنفيذى للمهرجان الذي أقيم يقام برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف وعلا جمال الدين - رئيس قطاع السياحة الداخلية.