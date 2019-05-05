بالصور.. نجوم الفن يهنئون جمهورهم بشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جمهورهم، بقدوم شهر رمضان الكريم.

ونشرت الفنانة روجينا،عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، صورة علقت عليها: "كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم".

كما هنأ الفنان هاني رمزي، جمهوره عبر صفحته بإنستجرام، ونشر البوستر الدعائي لبرنامجه الجديد، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم، ونلتقي إن شاء الله على قناة الحياة، بعد الفطار الساعة 7 ونص".

ونشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة لها عبر إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم".

بينما نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه بإنستجرام، صور من حفله الأخير، وعلق: "آخر حفلات الربيع، حفل نادي وادي دجلة، أشوفكم في رمضان، كل سنة وأنتم طيبين".

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كذلك علق الفنان السوري باسم ياخور، قائلا: "رمضان كريم، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى كل العالم بالخير والسلام والبركة".

كما هنأ الفنان حازم سمير، جمهوره قائلا: "رمضان كريم علينا جميعا، كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، اللهم وفقنا صياما وقياما وتقبل منا صالح الأعمال".

وهنأ حكيم، جمهوره عبر صفحته بإنستجرام، قائلا: "رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم ودايما متجمعين سوا".

كذلك علقت المطربة الكويتية شمس، قائلة: "رمضان مبارك علينا وعليكم، وكل عام وأنتم بخير".

ونشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة لها من أحد أعمالها، وعلقت: "رمضان مبارك عليكم، اللهم أعننا على الصيام والقيام، وتقبل منا جميعا صالح الأعمال".

كما علق الفنان رامي جمال، قائلا: "كل سنة وكلكم طيبين وبخير، كل سنة وأنتم سعداء، كل رمضان وأنتم إلى الله أقرب، رمضان كريم".