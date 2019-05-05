محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جمهورهم، بقدوم شهر رمضان الكريم.
ونشرت الفنانة روجينا،عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، صورة علقت عليها: "كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم".
كما هنأ الفنان هاني رمزي، جمهوره عبر صفحته بإنستجرام، ونشر البوستر الدعائي لبرنامجه الجديد، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم، ونلتقي إن شاء الله على قناة الحياة، بعد الفطار الساعة 7 ونص".
ونشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة لها عبر إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم".
بينما نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه بإنستجرام، صور من حفله الأخير، وعلق: "آخر حفلات الربيع، حفل نادي وادي دجلة، أشوفكم في رمضان، كل سنة وأنتم طيبين".
كذلك علق الفنان السوري باسم ياخور، قائلا: "رمضان كريم، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى كل العالم بالخير والسلام والبركة".
كما هنأ الفنان حازم سمير، جمهوره قائلا: "رمضان كريم علينا جميعا، كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، اللهم وفقنا صياما وقياما وتقبل منا صالح الأعمال".
وهنأ حكيم، جمهوره عبر صفحته بإنستجرام، قائلا: "رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم عليكم ودايما متجمعين سوا".
كذلك علقت المطربة الكويتية شمس، قائلة: "رمضان مبارك علينا وعليكم، وكل عام وأنتم بخير".
ونشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة لها من أحد أعمالها، وعلقت: "رمضان مبارك عليكم، اللهم أعننا على الصيام والقيام، وتقبل منا جميعا صالح الأعمال".
كما علق الفنان رامي جمال، قائلا: "كل سنة وكلكم طيبين وبخير، كل سنة وأنتم سعداء، كل رمضان وأنتم إلى الله أقرب، رمضان كريم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نجوم الفن يهنئون جمهورهم بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.