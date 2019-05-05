إليسا تهنئ جمهورها بشهر رمضان: "بيجتمع فيه الكل على الخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت المطربة اللبنانية إليسا، على تهنئة جمهورها، بقدوم شهر رمضان الكريم.

وعلقت عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية، هو شهر التقوى والعطاء، والشهر اللي بيجتمع فيه الكل على الخير والمحبة، ينعاد عليكن بهالشهر الفضيل وإن شاء الله كل إيامكن عيد".

يذكر أن إليسا، أحيت حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية، يوم 19 أبريل الماضي، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.