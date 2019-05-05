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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرصت المطربة اللبنانية إليسا، على تهنئة جمهورها، بقدوم شهر رمضان الكريم.
وعلقت عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية، هو شهر التقوى والعطاء، والشهر اللي بيجتمع فيه الكل على الخير والمحبة، ينعاد عليكن بهالشهر الفضيل وإن شاء الله كل إيامكن عيد".
يذكر أن إليسا، أحيت حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية، يوم 19 أبريل الماضي، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تهنئ جمهورها بشهر رمضان: "بيجتمع فيه الكل على الخير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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