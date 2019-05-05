خالد سليم يوجه رسالة لجمهوره بمناسبة شهر رمضان

وجه النجم خالد سليم رسالة إلي جمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباٌ: "كل عام و الأمة الإسلامية ب ألف خير .. بمنسابة حلول

شهر رمضان المبارك .. اللهم تقبل منا و منكم صالح الأعمال .. رمضان كريم .. لا تنسوا قرءة الفاتحة لوالدي و الدعاء له و لجميع موتانا..".

يذكر أن المطرب خالد سليم طرح مؤخراٌ أغنيته بعنوان "لسة كبير"، و هي من كلمات وليد الغزالي، و ألحان كريم محسن، و توزيع كريم عبد الوهاب، كما حققت الأغنية نجاحاٌ باهراٌ عبر مواقع السوشيال ميديا، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.