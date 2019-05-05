شاهد.. زينة تدعم مي عزالدين: مبروك ياحبيبتي وربنا لتكسري الدنيا

شن جمهور السوشيال ميديا هجومًا كبيرًا على الفنانة مي عز الدين عقب طرح البرومو الدعائي للمسلسل، وذلك نظرًا لتقديم مي عمل كوميدي هذا العام.
نشرت الفنانة زينة، برومو مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين تدعيمًا لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت زينة على الفيديو قائلة:"مين الولية دي يا مي .. مبروك يا حبيبتي وربنا لتكسري الدنيا بإذن الله، ومبروك لكل الكرو وكاست المسلسل كله والنجمة القمر بوسى، ومبروك للعسل السكر محمد أنور.. يارب بإذن الله أنجح مسلسل يا روحى وده أكيد على قد تعبك
ويذكر أنه يشارك فى بطولة العمل نجم مسرح مصر محمد أنور، أمير المصرى، إيمان السيد، بوسى، حجاج عبدالعظيم وآخرون، المسلسل من إنتاج سينرجى، تأليف: فاروق هشام وإخراج: أكرم فايد.
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