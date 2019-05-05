فيديو.. حورية فرغلي تهنئ جمهورها بشهر رمضان على طريقتها

هنأت الفنانة حورية فرغلي جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بطريقة مختلفة، فنشرت مقطع فيديو من فوازير نجمة الاستعراض "شيريهان"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت حورية علي الفيديو قائلة: "كل عام وأنتم بخير .. إن شاء الله سنة خير علي الأمة الإسلامية كلها.. رمضان ٢٠١٩.. مملكة الغجر.. ياسمين". يذكر أن حورية فرغلي تشارك في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "مملكة الغجر"، إلي جانب كل من فيفي عبده، سامح الصريطي، حازم سمير، ميار الغيطي، أحمد كرارة، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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