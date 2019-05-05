ربيع هنيدي عن برامج رامز جلال.. مسخرة وسبوبة للنجوم

وجه الكاتب الصحفي ربيع هنيدي رسالة شديدة اللهجة هاجم فيها الفنان رامز جلال وأدان بعض نجوم الفن بسبب برامج المقالب التي أعتاد تحضيرها كل عام في شهر رمضان، ووصفها بـ"السبوبة"، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر هنيدي البرومو الرسمي لبرنامج "رامز في الشلال"، وعلق قائلًا: "رمضان كريم .. لكنه بالنسبة للفنان رامز جلال هو ربما شهر السبوبه وإهانة وتخويف الفنانين.. والمشكلة

أن النجوم يصرخون ويتبهدلون ويطلقون الألفاظ الخارجة.. ثم يقبضون ويوافقون ع عرض المقلب الذي يجمع كثيرون بأنه مسخرة".

وتابع: "فعلا رامز في الشلال عمل لا يرتق ان يعرض في الشهر الكريم ومحزنه هي الأموال التي تهدر في انتاج البرنامج والأجور التي يتقاضاه الضيوف المشاهير المشاركين فيه ولو انها تصرف ع المساكين والمحتاجين والفقراء او مثلا

لاجل بناء مدرسة في احد القرى لمحو الأمية هذا خيرا من ان تذهب هباء في عمل أنتم الأقدر ع وصفه".

وأخيرًا قال موجهًا سؤاله لمتابعيه: "المحزن ان القناة التي تتبنى مشروع رامز يفترض انها منبر إعلامي ناضج يرفض عرض هكذا عمل.. ما رأيكم⁉️ .. ولماذا لا تتظافر الجهود لاجل إطلاق حملة لمقاطعة هكذا برنامج ضرره اكثر من نفعه.. هذا رأيي .. وللجميع الاحترام ولكم السلام".