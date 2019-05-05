شاهد.. إليسا تهنئ جمهورها بمناسبة شهر رمضان المبارك

حرصت المطربة اللبنانية إليسا علي تهنئة جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنية لهم الكثير من الخير والمحبة، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر". فكتبت اليسا عبر حسابها قائلة: "رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية.. هو شهر التقوى والعطاء والشهر اللي بيجتمع فيه الكل على الخير والمحبة.. ينعاد عليكن بهالشهر الفضيل وإنشالله



يذكر أن إليسا تحضر حاليًا لعمل فني جديد يجمع بينها وبين الملحن محمد رحيم، وقد لاقي الإعلان عن ذلك رد فعل إيجابي من متابعي الثنائي متمنيين أن يكون علي نفس مستوي نجاح أعمالهم السابقة معًا، "فاكر، وبسمع أسمك بدمع". "رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية.. هو شهر التقوى والعطاء والشهر اللي بيجتمع فيه الكل على الخير والمحبة.. ينعاد عليكن بهالشهر الفضيل وإنشاللهكل إيامكن عيد".يذكر أن إليسا تحضر حاليًا لعمل فني جديد يجمع بينها وبين الملحن محمد رحيم، وقد لاقي الإعلان عن ذلك رد فعل إيجابي من متابعي الثنائي متمنيين أن يكون علي نفس مستوي نجاح أعمالهم السابقة معًا، "فاكر، وبسمع أسمك بدمع".

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