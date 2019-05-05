شاهد.. بيتر ميمي يروج لأولي حلقات مسلسل كلبش

روج المخرج بيتر ميمي لأولي حلقات الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، وأعلن عن موعد عرض الحلقة الأولي علي شاشة ON E، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر". فكتب بيتر عبر حسابه قائلًا: "الحلقة الاولى من مسلسل كلبش ٣، النهاردة الساعة ١٢ بليل على قناة On E.. رمضان كريم".



يشار إلي أن المسلسل يُعرض أيضًا علي شاشة MBC 4، في الأوقات التالية: " العرض الأول للحلقة - الخامسة مساء"،



يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، وهالة فاخر، وأحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى. كلبش ٣، النهاردة الساعة ١٢ بليل على قناة On E.. رمضان كريم".يشار إلي أن المسلسل يُعرض أيضًا علي شاشة MBC 4، في الأوقات التالية: " العرض الأول للحلقة - الخامسة مساء"،"الإعادة الاولى - الحادية عشرة مساء"، "الإعادةالثانية - الخامسة صباحا"، "الإعادة الثالثة - العاشرة صباحا".يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، وهالة فاخر، وأحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.

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