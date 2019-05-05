شاهد.. أمير كرارة يهنئ أبطال دراما رمضان على أعمالهم

حرص الفنان أمير كرارة علي تهنئة زملائه من الفنانين الذين شاركوا في موسم رمضان بأعمال درامية، وتمني لهم التوفيق وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشر كرارة صورة مجمعة لمعظم الأعمال الدرامية التي سوف تُعرض خلال

شهر رمضان، وعلق عليها قائلًا: "مبروك لكل إخواتي وحبيايبي وربنا يكرم كل الناس وربنا يقدرنا ونسعد جمعورنا الغالي وكل سنة وأنتم طيبين وشكرا أحمد فهمي هو اللي عامل الصورة".

تعرف على موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" في رمضان

يذكر أن أمير كرارة يخوض موسم دراما رمضان 2019، من خلال الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، ويشاركه البطولة كل من أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، وهالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.