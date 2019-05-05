خاص الفن – جيني إسبر متفائلة بالدراما السورية لعام 2019خاص "الفن"- علي المولى: "هذا ما أقوله لـ...

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ تفاؤلها بالدراما السورية لعام 2019، متمنية أن تعود كما كانت في صدارة الدرامات العربية.

وقالت لموقعنا : صحيح أننا كنا ننتج أكثر من خمسين عملاً قبل الحرب، والآن لا نصل إلى الثلاثين، لكن النوع هذا العام يبدو مختلفاً ومتميزاً، خاصة مع عودة الدراما التاريخية إلى الواجهة بقوة.

وأضافت: ولا ننسى أن عودة بعض النجوم قد يضفي نجاحاً إضافياً مثل عابد فهد وقيس الشيخ نجيب، إضافة إلى توهج نجوم ونجمات آخرين.

وتطل إسبر خلال شهر رمضان بثلاثة أعمال هي عمل تاريخي وواحد شامي وآخر اجتماعي، وهي "حرملك" و"سلاسل ذهب" و"عن الهوى والجوى".