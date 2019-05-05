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ميرنا وليد - بيروت - عبّر الشاعر علي المولى عن سعادته بما حققه فيديو كليب أغنية "كرهني"، للفنانة إليسا، والتي كتب كلماتها، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً.
وفي حديث خاص لموقع "الفن"، أشار المولى إلى أنه يحضر لإليسا أغنيتين لألبومها الجديد، ويعدها أن العملين سيكونان بمستوى أعلى من "كرهني"، قائلاً "الآتي سيكون أهم وأعظم".
يُذكر أن "أغنية "كرهني" من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري.
وإستطاعت المخرجة إنجي جمال في الكليب أن تزاوج الصورة مع الأغنية، في مشهدية أشبه بفيلم سينمائي. وقد حقق الكليب أكثر من مليوني مشاهدة، عبر القناة الرسمية لإليسا على "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- علي المولى: "هذا ما أقوله لـ إليسا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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