خاص وبالفيديو- هل وقع الخلاف بين أحمد السقا وزوجته؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "​توقعات فنية​".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الممثل المصري ​أحمد السقا​، فما الذي كشفه عن علاقته بزوجته مقدمة البرامج ​مها الصغير​؟

لمعرفة كل ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للممثل أحمد السقا، يمكنكم متابعة التفاصيل بالفيديو.