ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة روان طحطوح أنها في طور مراجعة عدّة نصوص عُرضت عليها، للمشاركة في أعمال درامية في المرحلة المقبلة، وستختار منها العمل المناسب لها.
وتحدّثت طحطوح عن الأدوار التي تحبّ أن تؤديها، في الأعمال الدرامية ولم تمثلها بعد.
وأشارت الى أنها تتمتع بمواهب عديدة غير التمثيل منذ طفولتها، لم تُظهرها إلى العلن بعد، وتبحث عن الفرصة المناسبة لإظهارها.
يذكر أن آخر أعمال طحطوح كان إلى جانب يورغو شلهوب وفادي إندراوس، ضمن مسلسل "حبيبي اللدود"، من كتابة منى طايع، وإخراج سيزار الحاج خليل.
كانت هذه تفاصيل خبر روان طحطوح: أتمنى التمثيل مع تيم حسن وبديع أبو شقرا ولدي مواهب لم أكشفها بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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