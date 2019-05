كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرق مشاهدة مسلسلات رمضان على Watch iT.. تعرف على التفاصيل! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى عن تدشين خدمة جديدة من خلال احدي شركاتها و هى عبارة منصة رقمية للمحتوي الاعلامي باسم Watch iT، وهو الأمر الذى طالما تحدث كثير من الخبراء عن ضرورة الاهتمام بالمحتوى الرقمى و الخدمات الأعلامية الرقمية و لذا كان اطلاق تلك المنصة الجديدة. ويمكن الوصول الي تلك المنصة اما عن طريق الدخول الي صفحة www.watchit.com او من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود علي الأنترنت فى متجر جوجل بلاي او ابل ستور.

و باستخدام التطبيق على الشاشات الذكية أو واجهة متصفح الأنترنت يتم تسجيل المستخدم من خلال الأيميل الخاص به و رقم التليفون المحمول لتصله رسالة بتمام التسجيل فى خطوة واحدة و مع التسجيل تقوم المنصة بأهداء المشترك 7 ايام مجانية لاستخدام المنصة حتى تتيح له التعرف على المحتوى و استخدام التطبيق. كما تتيح له الأشتراك اما باستخدام كروت الائتمان أو الدفع النقدى عن طريق وسائل الدفع الألكترونى.

ونظرا لتزامن حلول شهر رمضان المعظم مع اطلاق المنصة الرقمية Watch iT فقد قام القائمين عليه بالتواصل مع مجموعة القنوات الفضائية التى تمتلكها و تشارك فيها مجموعة المتحدة لتحصل المنصة على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامى و البرامجى الذى يذاع على القنوات فى مصر وذلك لتتيح للمشاهد مشاهدة الأعمال الفنية المختلفة على شاشات التلفزيون من خلال القنوات الفضائية المفتوحة، ولمتابعتها فى اوقات غير اوقات الأذاعة فيكون ذلك من خلال المنصة الرقمية Watch iT وتكون تلك المنصة حصرية فى اتاحة المحتوى. و لذا تعتبر بداية اطلاق المنصة الجديدة مليئة بالمحتوى الدرامى الجديد على ان تقوم ادارة Watch iT بالحصول على حقوق محتوى جديد دائما فى مختلف المجالات ويخدم مختلف الفئات.

وتقدم المنصة الرقمية Watch iT خدماتها مجانا لمدة اسبوع عند التسجيل للاشتراك وهناك أكثر من اختيار للاشتراك لمدد زمنية مختلفة سواء شهرية أو نصف سنوية او سنوية ليكون متوسط سعرالأشتراك فى حدود 3 جنية يوميا. و مثل تلك المنصات الرقمية دوما ما تقدم المحتوى دون وقفات اعلانية أثناء العرض و هو ما يدفع كثير من مستخدمى خدمات الانترنت للتفاعل معها و الاشتراك فيها.

و قد صرح الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس ادارة المجموعة "معظم شركات انتاج المحتوى العالمية سواء مسلسلات أو افلام أوالقنوات المتخصصة فى مختلف الانواع من المحتوى المميز سواء درامى أو رياضى أو ترفيهى اتجهت عالميا و منذ فترة الى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى فلا تجده متاح على منصات مجانية بالجودة الفائقة المطلوبة للمشاهد الحديث بعدما تقدمت طرق المشاهدة من خلال التلفزيونات الذكية أو الهواتف الذكية و تجده متاح على منصات رقمية متخصصة و لذا كان الأتجاه الى حماية حقوق المحتوى الدرامى المصرى بانشاء تلك المنصة الرقمية الجديدة لنقوم بجزء من دورنا فى تحديث طرق تقديم المحتوى للمشاهد. كما ان تلك المنصة ستطلب انتاج غزير من المنتجين المختلفين لضمان التجدد الدائم و هو ايضا ما سيقوم بتنشيط سوق الأنتاج و يخلق فرص جديدة للمنتجين المحليين و العالميين لوضع المحتوى الخاص بهم على المنصة من خلال اتفاقات تجارية و ليس ذلك فحسب و لكن ايضا تشجع الاجيال الجديدة من المنتجين للاعمال الرقمية أو الديجيتال لتقديم انتاجهم ايضا. فالفارق بين تلك المنصات و القنوات التلفزيونية أن المنصات الألكترونية تسمح بأستيعاب محتوى اكبر بالاف المرات و ذلك يساعد فى زيادة فرص العمل الجاد و فتح نوافذ جديدة لكل الزملاء فى الوسط الأعلامى" و اضاف تامر مرسى "أن المنصة الجديدة ستسعى للحصول على الكثير من الحقوق الاعلامية فى مجالات مختلفة و من اجل دوام متعة المشاهد" و انهى كلمته باستخدام شعار المنصة الجديد ليقول " Watch iT .. شوف اكتر".

والمعروف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هى المالكة و المشاركة فى مجموعة قنوات اون و الحياة و دي ام سي و سي بي سي و ذلك من ضمن شركات المجموعة التى تقوم بتقديم خدمات إعلامية مختلفة من خلال وسائط تقليدية وحديثة مختلفة.