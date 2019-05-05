كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إعلام المصريين" تُهدي ثلاثة أعمال درامية إلى التلفزيون المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار حلول شهر رمضان الكريم، أعلنت مجموعة إعلام المصريين برئاسة المنتج تامر مرسي، أنها أهدت إلى الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ثلاثة أعمال درامية للعرض على شاشات قنوات التلفزيون المصرى.

جاء ذلك استمرارًا لدور التليفزيون المصري، في إذاعة الدراما المصرية الهادفة، ووافق التلفزيون المصري على قبول الأهداء.

وصرح المنتج تامر مرسي، "أن مجموعة إعلام المصريين أهدت ثلاثة أعمال تمتلك حقوق إذاعتها في مصر وهي "حكايتى" بطولة الفنانة ياسمين صبري و"طلقة حظ" بطولة الفنان مصطفى خاطر، و"علامة استفهام" بطولة الفنان "محمد رجب"، ويأتى هذا الإهداء في إطار التعاون المستمر بيننا".

بينما صرح الأستاذ حسن زين رئيس، الهيئة الوطنية للإعلام "أننا نشكر مجموعة إعلام المصريين على دوام التعاون وعلى حرصهم على تعزيز العلاقة بينهم وبين الهيئة الوطنية للإعلام وما نلمسه منهم من تقديراً لدور التليفزيون المصري في زيادة الوعي وترسيخ القيم والمباديء المصرية من خلال الدراما المصرية".