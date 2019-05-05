كيم كاردشيان تحصل على مليون دولار بسبب ملابسها!

تستعد نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، للحصول على مليون دولار أمريكي، من شركة سرقت أفكارا من ملابسها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كاردشيان قامت برفع دعوى قضائية ضد إحدى الشركات الأمريكية، التي قامت بتقليد ملابس ارتدتها كاردشيان ونشرت صورا لها حسابها بإنستغرام بنفس التصاميم.

وأكدت الصحيفة أن كاردشيان قد تحصل على مليون دولار عن كل صورة نشرتها من قبل الشركة

وأثار سرقة أفكار تصاميم ملابس كيم غضبها، ما دفعها لإقامة دعوى قضائية تطالب بـ10 ملايين دولار، كتعويض من الشركة، إلا أن فريقها القانوني خفض المبلغ إلى 5 ملايين دولار، أو ما يعادل قرابة مليون دولار للمنشور الواحد.

وقالت كارداشيان: "من المحبط رؤية شركات الأزياء وهي تسرق تصاميم بذل فيها العرق والدم من قبل المصممين، الذي تعبوا للوصول لأفكارهم".

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