قناة أبوظبي تخوض ماراثون رمضان بـ9 مسلسلات و6 برامج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قناة "أبوظبي" التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي تقديم 15 عملاً استثنائياً تلفزيونياً ضمن دورتها البرامجية التي ستنطلق في شهر رمضان المبارك، لتتضمن باقة مختارة من نخبة المسلسلات وأرقى الإنتاجات والبرامج، بما ينسجم مع توجهات "أبوظبي للإعلام" الرامية لتوفير محتوى متنوع يُلبي أذواق جميع فئات الجمهور.

وتعرض قناة أبوظبي التي تطل على مشاهديها بشعار "هل هلالك.. أبوظبي دارك" خلال الشهر الفضيل، إنتاجات محلية وخليجية وعربية، تشمل 9 مسلسلات مُشوّقة تجمع بين الدراما الاجتماعية والإنسانية والكوميدية الهادفة، إلى جانب 6 برامج اجتماعية وثقافية ودينية.

وحرصت قناة أبوظبي على عرض برامجها ومسلسلاتها المُخصصة لشهر رمضان في الأوقات المُفضّلة لدى جميع أفراد الأسرة، مع إتاحة الفرصة لمتابعة حلقات الإعادة على قناة "دراما" التي تشترك في عرض عدد من مسلسلاتها على مدار 24 ساعة.

منبر للأعمال الرائدة

وقال مدير عام أبوظبي للإعلام، الدكتور علي بن تميم: "تواصل شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي ريادة المشهد الإعلامي على مستوى المنطقة من خلال دوراتها البرامجية المتجددة والتي تراعي تفضيلات الجمهور، واهتماماتهم، وبخاصة في شهر رمضان المبارك باعتباره من المواسم المهمة، وهو ما يدفعنا باستمرار وكل عام للتركيز على المضمون الهادف وتحري العمق في الطرح الفكري الراقي".

وأضاف أن جميع الأعمال التلفزيونية التي ستعرض على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي خلال شهر رمضان المُبارك، تعكس التزام "أبوظبي للإعلام" بأن تظل منصاتها الإعلامية منبراً رئيساً لإنتاج وعرض الأعمال التلفزيونية المحلية والعربية المرموقة، والوصول إلى جميع الفئات العمرية، عبر محتوى إعلامي مدروس يُسهم في إبراز رؤية "الإمارات 2021" و"أبوظبي 2030".

تعزيز قيم التسامح

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عبدالرحمن عوض الحارثي، إن معظم البرامج والمسلسلات التي أنتجتها الشبكة وستعرضها خلال شهر رمضان تُركّز في مضامينها على تعزيز قيم التسامح، ضمن مبادرات "أبوظبي للإعلام" في "عام التسامح" وبما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح ويُعزّز دورها وجهودها الرامية إلى إعلاء قيم الخير والإنسانية والسلام.

وأضاف الحارثي أن الأعمال التلفزيونية التي ستعرض على شاشة "قناة أبوظبي" من مسلسلات وبرامج تم انتقاؤها بعناية بحيث تضم تشكيلة متنوعة من أهم الإنتاجات المحلية والعربية، التي تتمتع بدرجة عالية من الاحترافية في التمثيل والتقديم والإخراج من جهة، وبعمق المضمون والرسائل والطرح من جهة ثانية، مع التركيز على تنويع الإنتاج بحيث شمل تشكيلة مميزة من الأعمال الاجتماعية والثقافية والترفيهية، ترسيخاً لسمعة أبوظبي المتنامية في مجال الإنتاج الدرامي والتلفزيوني بمختلف أشكاله.

دراما اجتماعية

وتعرض "قناة أبوظبي" خلال شهر رمضان المبارك 9 أعمال درامية مميزة، تجمع في مضمونها عناصر الترفيه والكوميديا الاجتماعية، وهي "صانع الأحلام" و"عبور" ودقيقة صمت" و"عندما تشيخ الذئاب" و"موضي قطعة من ذهب" و"ماذا لو" و"الكاتب" و"لمس أكتاف" و"هوجان". وفيما يلي نبذة عن هذه الأعمال:

"عُبور" (حصري)

من تأليف ثريا حمده، وإخراج محمد حشكي، وبطولة صبا مبارك، وسامر إسماعيل، ومنصور الفيلي، إلى جانب مجموعة من الأطفال والفنانين الإماراتيين والسوريين والأردنيين.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2015، في إطار درامي اجتماعي، حيث تبدأ الحلقة الأولى من لحظة وصول الطفل ليث (١٤ سنة) إلى مخيم مخصص للاجئين السوريين في الأردن وحيداً، فيُصبح الرابط بين جميع الشخصيات والقصص التي يستعرضها المسلسل.

ويتناول المسلسل قصص التفاعل بين مجموعة من اللاجئين إلى المخيم مع مجموعة من العاملين والمتطوعين من خلفيات وجنسيات متعددة، حيث توضع جميع شخصيات المسلسل في مكان واحد فتتقبل واقعها وتتفاعل مع محيطها.

"عندما تشيخ الذئاب" (حصري)

العمل مأخوذ عن رواية للكاتب جمال ناجي، وبطولة: سلوم حداد، وعابد فهد، وسمر سامي، وأيمن رضا، وفادي صبيح، ومحمد حداقي، وميسون أبو أسعد، وهيا مرعشلي، وعلي كريم، وأنس طيارة، وهو من تأليف الكاتب السوري حازم سليمان وإخراج عامر فهد.





ويتناول المسلسل مجموعة من القصص المتشابكة والمتداخلة لإحدى الحارات الشعبية، وتسلط بمضمونها الضوء على نماذج اجتماعية متنوعة قد يحتويها أي مجتمع، لتشمل الشباب والأم والعاشقة والمتمرد والمحب، حيث تبدأ الأحداث بصورة طبيعية في الحارة كغيرها من الحارات، إلا أنه سرعان ما تظهر دلائل على أن هذا الحي كان مسرحاً لعددٍ من الأحداث والأسرار التي حكمت على مصير سكانها وارتقت ببعضهم إلى مراكز السلطة والثراء.

وتدور إحدى قصص المسلسل حول شخصية "عبدالجليل الصرّاف" الذي يعمل أيضاً طبيباً لسكان الحارة، حيث يحقق من خلال عمله شعبية كبيرة لدى الطبقة الفقيرة، إلى جانب نفوذه الكبير لدى الطبقة الغنية، نظراً لفصاحته وحكمته في التعامل مع الناس، الأمر الذي يؤدي إلى تعرفه على إحدى الشخصيات السياسية النافذة، وتتلاقى مصالحهما المشتركة.



"صانع الأحلام" (حصري)

من إخراج محمد عبدالعزيز الشاعر، وبطولة: مكسيم خليل، وأروى جودة، إلى جانب طوني عيسى، وجيسي عبدو، وإيلي مترو، ومي سليم، ورنا ريشة، وساندي حكيم، وجهاد سعد، ومجموعة من النجوم العرب.





ويجمع المسلسل بين الفانتازيا والعلم، ويُعد عملاً غير مسبوق على مستوى الحبكة والأحداث والتنفيذ، ويروي "صانع الأحلام" قصة عالم فيزيائي (مكسيم خليل)، يرث موهبة تفسير الأحلام من والده، ويتمكن بعد طول اجتهاد من اكتشاف طريقة تجعله قادراً على التأثير في أحلام الآخرين، وكذلك في رسم أحداث الحلم الذي يُريده عند أي شخص والتحكم به، وهو ما يدفع جهات منافسة إلى مراقبته لسرقة نتائج أبحاثه، حيث تتشابك المصائر في الحبكة حيث الوقت لا ينتظر ويتوجب الحصول على معادلاته العلمية قبل حلول عيد ميلاده الذي يتطابق فيه التقويمان الهجري مع الميلادي، فيما لم يتبق إلا بضعة أشهر لذلك، وإذا ضاعت الفرصة فلن تعود قبل 611 عاما.



"دقيقة صمت"





من تأليف سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري وبطولة عابد فهد، وستيفاني صليبا، ورنا شميس وفادي صبيح وكوكبة من الممثلين العرب.

ويروي المسلسل قصة "أمير ناصر" (عابد فهد) و"أدهم منصور" (فادي ابو سمرا) اللذين حكم عليهما بحكم قضائي ويتم إيداعهما السجن المركزي انتظاراً لتنفيذ الحكم الصادر بحقهما. بشكل مفاجئ، وفي ساعات الفجر الأولى من أحد الأيام، يحضر مدير السجن على غير العادة، ويقدم لضباطه قراراً سريعاً يقضي بتنفيذ الحكم على الفور ومن دون تباطؤ.

لكن المسألة لا تجري كما خُطط لها، ويتمكن السجينان من الهروب، ويخرجان من دائرة التصفية التي دبرت لهما. لندخل إلى منعطف الحكاية المشتعل، ونذهب إلى قصة اثنين كان بينهما وبين المشنقة دقيقة واحدة فقط، ولكنهما تحرّرا.

"موضي.. قطعة من ذهب"

من تأليف حمد الرومي وإخراج منير الزعبي، وبطولة: داود حسين، والممثلة القديرة أسمهان توفيق، إلى جانب نور الكويتية ولمياء طارق ويعقوب عبدالله وحسين المهدي وهبة الدري وعبدالمحسن القفاص وشهد الياسين، ومجموعة من نجوم الخليج.

Advertisements

وتدور قصة المسلسل حول "جمال" الرجل الكتوم، الذي يلهف قلبه لأن يُرزق بمولودة، ولديه عشق غامض لذرية البنات، ولكن هيبته وملامحه الخشنة ورجولته تخفي كل مشاعره الجيّاشة، وعلى الرغم من غموض "جمال" الشديد، تفهم زوجته "سبيكة" هذه اللهفة الكامنة لديه لأن يرزق بطفلة من خلال نظرات عينيه، إلا أنها تحترم خصوصيته على الرغم من أنها شريكته في كل شيء. ينتظر جمال "موضي" طويلاً حتى بعد أن يُزوّج أًبناءه، حيث يتمنى أن يُرزق بها كحفيدة. فمن هي موضي؟ هل هي الحب الأول أم هي من وحي الخيال؟



"ماذا لو" (حصري)

من تأليف فيصل البلوشي، وإخراج حسين ديشتي، وبطولة: خالد أمين وأسيل عمران ومنذر رياحنة وروان مهدي وعبدالله التركماني ومجموعة من نجوم الخليج.

وتدور أحداث المسلسل حول 5 قصص وجد أبطالها أنفسهم أمام موقف يستلزم منهم اختيار أحد خيارين، وسيختار كل منهم خيار وسنرى تأثير هذا الخيار على أحداث حياتهم ومستقبلهم خلال الـ15 حلقة الأولى، ثم سنرجع إلى ذات الموقف في الحلقة الـ16 ليختار كل منهم الخيار الثاني وسنرى تأثير الخيار الثاني على أحداث حياتهم ومستقبلهم.

وفي نهاية المسلسل سيدرك كل بطل من أبطاله أنه مهما كانت الخيارات التي يختارها الإنسان أثناء حياته فعليه أن يقتنع بها ويرضى بها ويكمل حياته بناء عليها، وألا يشغل باله وتفكيره بالسؤال "ماذا لو رجع بي الزمن لكي أختار الخيار الثاني".



"الكاتب"

من تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وبطولة باسل خياط ودانييلا رحمة وبولين حداد وندى أبو فرحات وهيام أبو شديد.

تدور قصة المسلسل حول يونس جبران كاتب قصص بولیسیة شھیر یحقق أعلى نسبة مبیعات ومتأثرا بأدب أجاثا كریستي. ويستيقظ في أحد الأيام ليجد نفسه متهماً بجريمة قتل فتاة وتبدأ الصحافة بتسريب أخبار عن علاقته الغرامية بها، بينما تسارع المحامية مجدولين المدمنة على قراءة رواياته والمتأثرة بأفكاره إلى الدفاع عنه وإخلاء سبيله بكفالة. لتبدأ بعض الملفات القدیمة بالظهور.

"هوجان"

من تأليف محمد العزب وإخراج شيرين عادل، وبطولة: محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأسماء أبو اليزيد، وميرنا نور الدين، وهاجر أحمد، ومحسن منصور، وسليمان عيد، وأحمد التهامي.

تدور أحداث المسلسل حول شاب ملقب من أهل منطقته الشعبية بـ"هوجان"، نظرا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة "هوجان" في الأفق، ويصبح واحداً من صفوة المجتمع.

"لمس أكتاف"





من تأليف هاني سرحان وإخراج: حسين المنباوي، وبطولة: ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وخالد كمال، وكرم جابر، وسمر مرسي، وكارولين خليل، وهبة عبدالغني، وأحمد كشك، ورانيا شاهي.

تدور أحداث المسلسل حول أدهم عبدالعزيز الحسيني، الشغوف برياضة المصارعة الرومانية، حتى صار أحد أبطالها، وتعرف على أشرف النجار، والذي سرعان ما أصبح صديقه المقرب بسبب حبهما للمصارعة، تبدأ الأحداث بمباراة بينهما، ونرى تفوق أشرف على أدهم الذي يشعر بالغضب وينفعل في المباراة، فيحمل أشرف عالياً ويدور به، ثم يلقيه أرضاً بعنف، ليفقد أشرف وعيه والقدرة على تحريك أطرافه ويصاب بالشلل ما يؤدي إلى انتهاء صداقتهما بشكل مأساوي ويرفض أشرف أي محاولة للصلح بينهما.

تأتي اللحظة التي يطلب فيها أشرف من أدهم المساعدة في إيجاد ابنه المخطوف، وتتوالى الأحداث ليجد أدهم نفسه متورطا مع أحد عصابات المخدرات محاولاً إنقاذ ابن صديق عمره مندفعا برغبته لإصلاح ما قد سببه لصديقه من إعاقة.



برامج ثقافية واجتماعية ودينية متنوعة

تتضمن الدورة البرامجية الرمضانية على "قناة أبوظبي" مجموعة متنوعة من البرامج الجديدة الثقافية والاجتماعية والدينية، أبرزها "استئناف الحضارة" و"قلبي اطمأن" و" طبختنا غير"، و"من رحيق الإيمان" كما تُخصص القناة مساحة لشعائر شهر رمضان المبارك، حيث تقوم بنقل مباشر لفترة مدفع الإفطار، إضافة إلى الأدعية والأناشيد الدينية والفيلرات. وفيما يلي نبذة عن البرامج:

استئناف الحضارة

سلسلة وثائقية تُعنى بالتراث العربي الأصيل وتفتح آفاقاً فنية ومعمارية وثقافية للمشاهد الإماراتي والعربي من خلال تسليط الضوء على ما أنجزته الحضارة العربية خلال آلاف السنين، ويمثل البرنامج الذي يقدمه عبدالرحمن عوض الحارثي المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في أبوظبي للإعلام، مقاربات لما بدأه العرب القدماء من تراث أصيل ونصوص مجردة سيتم تجسيدها في معالجة بصرية ثرية تأخذ المشاهد في رحلة إلى القصور والحصون القديمة والأسواق والاحتفالات.



قلبي اطمأن 2

برنامج خيري يعود إلى مشاهديه بعد أن شهد متابعة استثنائية على قنوات التواصل الاجتماعي الموسم الماضي، ليتيح لهم فرصة عيش تجربة اجتماعية مع شاب إماراتي اسمه "غيث" يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أناس ضاقت بهم الأرض، ليغير حياتهم نحو الأفضل. وهو عمل يهدف إلى الإسهام في مساعدة بعض الأفراد، حيث تتنوع أشكال وألوان المساعدة بين المادية والعينية والمالية، بما يسهم في حل مشكلة الشخص وتمكينه وإدخال السعادة إلى قلبه.

طبختنا غير

برنامج طبخ يقدمه عمرو حلمي تتمحور حلقاته حول حياة فنان من خلال تذوقه وحبه للأكل حيث يكشف للجمهور عاداته وأكلاته المفضلة، ويستضيف مقدم البرنامج الفنان ليستعرض قدراته في الطبخ ويقوم بتقييمها، ويُعتبر حلمي أول ذواق محترف في الشرق الأوسط.

من رحيق الإيمان

برنامج ديني يُقدمه الدكتور وسيم يوسف الذي يعتمد على أسلوب موضوعي عقلاني يقوم على التحليل والوضـوح والتأمل، وإبعاد الشبهة من عقول الذين لا يملكون الحجة في معرفة الجواب على أسئلتهم، أو لا يملكون الإجابات الصحيحة، واتخاذ كل الوسائل التي تنمي ملكة التفكير لدى الإنسان، إيمانًا بأهمية العقل الإنساني، الذي لا بد من أن يقاد بالإقناع لا بواسطة الغرائز والعواطف والانفعالات.

لطائف

برنامج ديني توعوي يعتمد على استخراج اللطائف الربانية والنبوية من خلال النظر والتدبر في كتاب الله وسنة الرسول الكريم والسيرة النبوية، وتغليب جانب الرحمة واللطف في كل ما يحدث لنا، وتعريف الناس بنعم الله المتنزلة عليهم صباح مساء، وحسناته المتواترة في السر والجهر، حيث يعد بمثابة النور المُسلَّط على بعض لطائف الله الخفيّة لنتذوق حلاوتها ولرد جميل صنع الله لنا، ومقابلة الإحسان بالإحسان.

فيلرات

نجحت مبادرة "صناع الأمل" في اجتذاب عدد كبير من المشاركات من شباب وشابات من مختلف أنحاء العالم العربي، وتلقت المبادرة 65 ألف قصة أمل من أفراد ومجموعات لديهم مشاريع ومبادرات، يسعون من خلالها إلى مساعدة الناس وتحسين نوعية الحياة أو المساهمة في حل بعض التحديات التي تواجهها مجتمعاتهم. وسعياً لمشاركة الناس هذه القصص لتكون مصدر إلهام وسوف يستعرض البرنامج بعض قصص صناع الأمل التي تفتح نافذة أمل وتفاؤل وإيجابية في عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج على شكل أفلام قصيرة (فيلرات).

ويُقدم المستشار الدكتور فاروق حمادة، فيلرات دينية توعوية قصيرة بعنوان "الكلمة الطيبة" تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك والتآخي بين البشر، باعتبارها الأساس نحو عالم آمن ومستقر ومزدهر، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تهم المشاهد في شهر رمضان الكريم.