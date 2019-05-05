زين عوض تغني بكل اللهجات في عام التسامح

أحيت النجمة الأردنية زين عوض حفلا غنائيا بمناسبة عيد العمال، بالتزامن مع عام التسامح، وتحت رعاية سمو الشيخ “نهيان مبارك آل نهيان” وزير التسامح، وذلك بالتعاون مع وزارة التسامح.

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وقامت “عوض” قبل الحفل بتدريب مجموعه من العمال من شتى القطاعات ومن جنسيات مختلفة، لأداء أغنية للفنان الإماراتي حسين الجسمي وسفير الألحان “فايز السعيد”، بلغات “الهند، باكستان، أوغندا، والفيليبين”.

وكان الحفل ناجحًا بكل المقاييس، حيث شارك فيه الجميع بأداء أغنيتين باللهجة الإماراتية وبلهجة بلد كل مجموعه، مما جسد مفهوم التسامح بشكل متآلف اتسم بالمحبة.

إلى ذلك، شاركت “عوض” بإحياء حفل يوم المرأة للصحة والجمال في مدينة العين تحت رعاية سمو الشيخة الدكتورة “شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان”، قدمت فيه باقة من أغانيها وأغاني الطرب الجميل، كما تم تكريمها بدرع من الجمعية على جهودها في إحياء هذا الحفل.