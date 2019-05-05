هذه تفاصيل برنامج كنزة مرسلي في رمضان

May 05, 2019
ضربت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي موعداً مع الجمهور طيلة شهر رمضان المبارك من خلال تجربة تقديم البرامج حيث ستطل على محبيها ببرنامج يحمل عنوان “نهار من حياتي” المقرر عرضه عبر التلفزيون الجزائري.
ونشرت كنزة الاعلان الدعائي الخاص بالبرنامج الذي سيسلط الضوء على اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية تغلبهم على وضعهم ومكافحتهم لأجل الاستمرار في الحياة.
وتقول كنزة في البرومو بما معناه “شهر رمضان شهر الرحمة والغفران رسالة تقدير وعرفان لكل من تغلّب على الالم مهما كان”. وتتابع “رغم ألم الاعاقة إلا ان أمل الحياة أقوى كل قصة كبيرة تبدأ بأحلام صغيرة”. وتختم “شخصيات محبوبة سيعيش الجمهور معهم يوماً واحداً من حياتهم مع هذه الابطال التي كلها تحديات وإثارة”.
نذكر ان آخر أعمال كنزة أغنية “قتّال” التي جذبت الجمهور منذ اللحظة الاولى لطرحها في 7 شباط/فبراير الفائت على قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز المنتجة للعمل، حيث تخطى الكليب حاجز الـ 5.6 ملايين مشاهدة.
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