منة جلال بعد حادث مُروّع: ربنا كتبلي عمر جديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجت الفنانة المصرية الشابة منة جلال، من الموت في حادث مروّع خلال تواجدها بوحدة المرور لترخيص سيارتها، بعد أن سقطت سيارة نصف نقل من أعلى الكوبري على منطقة فحص السيارات وأحدثت العديد من التلفيات، وتسببت في إصابة ومقتل عدد من المواطنين ورجال الشرطة وفقًا للفنانة الشابة.

وقالت الفنانة منة جلال عبر حسابها في فيسبوك، إنها نجت من الموت هي ووالدتها الفنانة سعيدة جلال، بعد أن سقطت سيارة "نص نقل" أثناء تواجدهما في منطقة العجوزة، ووصفت الحادث بالغريب.

وكتبت منة: "فعلاً كلمة ربنا كتبلي عمر جديد حقيقة، موقف غريب جدًا داخلة مرور العجوزة وبركن العربية وداخلة باب المرور تقوم عربية نص نقل واقعة من فوق الكوبري على مكان الفحص".

وأضافت: "ناس ماتت وظباط اتعورت وعربيات باظت كان بيني وبين الموت أنا وأمي لحظات".

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وتنتظر منة جلال عرض فيلمها "الهجّام"، والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد عبدالله محمود، محسن منصور، وعمر الشناوي، كما تشارك أيضًا خلال الموسم الرمضاني في مسلسل "السر" مع الفنان حسين فهمى.

وتدور أحداث "السر" فى إطار تشويقي اجتماعى، حيث يرصد العلاقات الإنسانية بين الأشخاص فى المجتمع المصرى خلال 60 حلقة، والمسلسل من بطولة حسين فهمى، ونضال الشافعى، ووفاء عامر، وريم البارودى، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدى، وإنتاج محمد فوزى.