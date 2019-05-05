سارة سلامة بطلته.. "كتف قانوني" خارج سباق رمضان باللحظات الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة والمطربة المصرية رنا سماحة، إن مسلسل "كتف قانوني"، الذي تشارك به في دراما رمضان 2019، وتقوم ببطولته الفنانة المصرية سارة سلامة، خرج من السباق الرمضاني، موضحة أنها راضية بما كتبه الله.

وكتبت رنا سماحة، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قائلًة: "مسلسل كتف قانوني خارج السباق الرمضاني، الحمد لله كله في معاده".

وحاول عدد من أصدقائها الفنانين مواساتها، فقال المطرب مينا عطا، نجم ستار أكاديمي: "ربنا يعوضك بالوقت الأنسب والأحسن يا أرناش وكله خير"، فيما كتبت المطربة شيرين يحيى، قائلًة: "كل تأخيرة وفيها خيرة يا حبيبتي".

وأكد عدد كبير من جمهورها، أنهم ينتظرون عرض المسلسل بعد رمضان، في لفتة منهم إلى الوقوف بجانبها، خاصًة أن المسلسل يُعد أول تجربة لها في الدراما التلفزيونية.

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كما أكد فتحي الجندي، مؤلف المسلسل، أن المسلسل توقف تصويره بشكل نهائي بسبب بطء معدل التصوير، وعدم وجود قائد من الجهة المنتجة يحكم عملية الإجازات ومواعيد التصوير.

وأشار إلى أنه أخبر الجهة المنتجة بوجود 7 حلقات جاهزة للعرض، في حال موافقتها على انطلاق المسلسل وضبط عملية ضغوط التصوير، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على كتابة الحلقة الأخيرة من المسلسل.

ومسلسل "كتف قانوني"، بطولة جماعية يقوم بها، سارة سلامة وأحمد بدير وأحمد سلامة وطارق صبري ورنا سماحة، وتأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.