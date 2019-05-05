صُورتان لديمة قندلفت وميغان ماركل تُشعلان "سجالًا إلكترونيًا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحظى دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حتى أن محبيها قرروا إنشاء حسابات خاصة بها لنقل أخبارها وترجمتها باللغة العربية، بالإضافة لاستعراض إطلالاتها عبر تلك الحسابات.

وبالإضافة إلى نشر آخر أخبار الدوقة، تقوم تلك الصفحات برصد إطلالاتها بشكل مستمر ومقارنتها مع إطلالات مشابهة لنجمات ومشاهير من مختلف العالم ومن ضمنها صفحة meghanmarkle_arabic التي قامت مؤخرًا بتشبيه دوقة ساسكس بالنجمة السورية ديمة قندلفت بنشر صور تجمعهما في وضعيات متشابهة.

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وفور نشر هذه الصور، تفاعل عدد كبير من محبي ماركل وقندلفت مع هذه المقارنة، ففي الوقت الذي أكد عدد منهم عن وجود شبه بينهما من ناحية الملامح وتعابير الوجه، رأى آخرون أنهما مختلفتان تمامًا ولا يوجد أي شبه بينهما.

الصفحة ذاتها طرحت سؤالًا حول إمكانية إنتاج عمل عربي يتناول حياة ماركل تجسد فيه قندلفت شخصيتها، خصوصًا أنها مجرد فتاة عادية امتهنت التمثيل في فترة من حياتها وقدمت عملًا مميزًا من خلال شخصية راتشيل زين في مسلسل Suits، تحولت إلى دوقة وأصبحت واحدة من أعضاء العائلة الحاكمة في بريطانيا بعد قصة حب مميزة عاشتها مع الأمير هاري.

وتساءل البعض عن أنه في حال تم إنتاج عمل عربي يتناول قصة ميغان ماركل، فمن النجم العربي الذي سيكون مناسبًا لتجسيد دور الأمير هاري؟