ويزو ضيفة شرف مسلسل "الواد سيد الشحات"

تشارك الفنانة ويزوة نجمة مسرح مصر كضيفة شرف ضمن احداث مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى يخوض به الفنان احمد فهمى السباق الرمضانى المقبل ويعرض بشكل حصرى على شاشة DMC من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى .

ويواصل فهمى تصوير المسلسل على قدم وساق قبل حلول شهر رمضان ما بين اكتوبر وشبرا وطريق مصر الاسكندرية الصحراوى، حيث انتهى من تصوير 20 حلقة جاهزة للعرض، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة وتعرض كل حكاية خلال حلقتين.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى و آخرين.

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واستقر صناع المسلسل على تقديم أغنية مختلفة من أجل تتر النهاية، يغنيها عماد كمال ومن كلمات أكرم حسنى وسمر، وتوزيع أحمد وحيد كينج، حيث يتعاون عماد كمال مع أحمد فهمى للمرة الثانية بعد قدما سويا فى مسلسل "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

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