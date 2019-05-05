القاهرة - لايف ستايل
تصور النجمة مى عز الدين مشاهدها فى مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بشكل يومي فى ديكور مدرسة لعدد ساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة، ويكثف المخرج أكرم فريد عدد ساعات التصوير لإنهاء التصوير فى فترة وجيزة ومن المفترض أن تنتهى من التصوير فى الأسبوع الأول من شهر رمضان.
"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى كما يشارك فيه أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.
وتصدر برومو المسلسل قائمة ترند يوتيوب، حيث احتل المركز الثانى فى قائمة "المحتوى الرائج"، كما اقترب من وصول مشاهداته إلى المليون الأول، وذلك بعد طرحه من قبل شركة سينرجى على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".
قد يهمك أيضا:مي عز الدين تتدرب على الطبلة من أجل مسلسل " البرنسيسة بيسة"
مي عز الدين تواصل تصوير "البرنسيسة بيسة" في الجيزة
كانت هذه تفاصيل خبر النجمة مى عز الدين تصور "البرنسيسة بيسة" تصل لـ 18 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.