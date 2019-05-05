شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عاصى الحلانى يقلد شيرين سليمان قبل لقائها معه ببرنامج " عين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلد النجم عاصى الحلانى المذيعة شيرين سليمان قبل بداية لقائها معه ببرنامج " عين " على قناة الحياة، حيث تقمص المطرب اللبنانى شخصية المذيعة وأدى بنفس طريقتها فى تقديم البرنامج كما حاول تعليمها طريقة النطق باللبنانى.

لقاء المطرب اللبنانى الكبير عاصى الحلانى، جاء عقب حفله الذى أقامه بشرم الشيخ خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، والذى لاقى نجاحا كبيرا ونسبة حضور كبيرة .

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يذكر أن برنامج "عين" يذاع على قناة الحياة يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى الـ11 مساء، ويعاد الثلاثاء والأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرا والخميس والجمعة الساعة الخامسة مساءً، والسبت الساعة الثالثة صباحا وخلال شهر رمضان سيحصل البرنامج على أجازة ويستأنف نشاطه عقب انتهاء الشهر الكريم .