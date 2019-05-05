شكرا لقرائتكم خبر عن عرض برنامج "هانى فى الألغام" بدءاً من الاثنين الساعة 7.30 على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم هانى رمزى عن موعد عرض برنامجه الجديد "هانى فى الألغام" على شاشة قناة الحياة بدءاً من غد، الاثنين، الساعة 7.30 مساء، وكشفت قناة الحياة عن البرومو الدعائى للبرنامج، الجمعة، بعد الانتهاء من تصوير حلقاته.



هانى فى الألغام

وتعتمد فكرة البرنامج على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية بوسي شلبي لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية وتحديدًا "سيوه"، ليفاجأ الضيف هُناك بأنه وقع فى حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب، كما استدرج العديد من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية.

وكشف إعلان البرنامج عن بعض ضحايا هانى رمزى، وأبرزهم روجينا وإدوارد وأحمد العوضى، والمطرب الشعبى أحمد شيبة، ودنيا عبد العزيز، ومحمد لطفى، ومحمد رياض، ولاعب كرة القدم عصام الحضري والفنانة انتصار، وسامح حسين، ومحمد رجب، ومحمود عبد المغني، وفاء عامر، ويسرا اللوزى، وناهد السباعى، ونجلاء بدر، وسوزان نجم الدين، وهالة صدقي.

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