شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سميرة عبد العزيز فى تسجيل مسلسل "سيدة يثرب" على إذاعة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهيت الفنانة سميرة عبد العزيز من تسجيل 20 حلقة من مسلسها الإذاعى "سيدة يثرب"، وذلك داخل استوديو الإذاعة المصرية، ليتم إذاعته عبر أثير القرآن الكريم في رمضان المقبل.



سميرة عبد العزيز

"سيدة يثرب"، بطولة سميرة عبد العزيز، وأشرف عبد العفور، وسوسن ربيع، وخالد الذهبى، ومن تأليف محمد عبد السميع وإخراج أميرة بدوي، وتدور أحداث المسلسل حول السيرة الذاتية لـ"أم عمارة" التى كانت أول من آمن بالرسالة الإسلامية من يثرب.



سميرة عبد العزيز وسوسن ربيع في مسلسل سيدة يثرب